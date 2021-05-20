Виталий Кличко допустил вероятность того, что он будет баллотироваться на следующих президентских выборах, отметив, что он не готов к коалициями с другими политическими силами.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Политик отметил, что пока для него в приоритете киевские проблемы, однако у него есть желания масштабировать свои управленческие таланты на всю страну.

— Из города Киева я делаю европейский город. Когда мне это удастся сделать — потом будем говорить на эту тему (президентских выборов 2024, - прим). Если не удастся — простите, пожалуйста, но желание по президентства у многих людей, — говорит Виталий Кличко.

Кроме выборов президентских, градоначальник столицы затронул парламентские, заявив, что партия «УДАР»‎ готовится к ним полным ходом, возрождая штабы в регионах.

— Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить наши ячейки во всех областях, чтобы принять участие в срочных или досрочных выборов в Верховную Раду. У нас парламентско-президентская государство, поэтому нам обязательно надо представители в Верховной Раде, которые будут представлять нашу политическую силу. Это еще один инструмент для проведения реформ в Киеве. Без этого инструмента достаточно сложно, — рассказал Виталий Кличко.

Также мэр Киева отметил, что к парламентским выборам партию «УДАР»‎ готовит американский политтехнолог Джордж Бирнбаум.

Ранее НикВести сообщали, что СБУ проводило обыске в доме мэра Киева Виталия Кличко, однако в квартире соседей. При этом сам городской глава столицы рассказал, что камера зафиксировала, что правоохранители поднимались на его этаж и стучали в дверь.