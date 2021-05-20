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Миколаївська міська рада просить Кабінет Міністрів та Верховну Раду України врегулювати норми чинного законодавства з метою вирішення питання виплат ветеранам війни разової грошової допомоги до 5 травня

Сьогодні, 20 травня, відбулась сесія Миколаївської міської ради, під час якої депутати прийняли звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Місцеві обранці просять врегулювати норми чинного законодавства з метою вирішення питання виплат ветеранам війни разової грошової допомоги до 5 травня.

Наводимо повний текст звернення.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання до Верховної Ради України та до Кабінету Міністрів України щодо врегулювання норм чинного законодавства з метою вирішення питання виплат ветеранам війни разової грошової допомоги до 5 травня

У м. Миколаєві, як і в цілому по Україні, склалася напружена соціальна ситуація у зв’язку із чисельними зверненнями до суду осіб, які отримують щорічну разову допомогу відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон № 3551-XII).

01 січня 1999 року набрав чинності Закон № 367-ХІV, яким доповнено статті 12-16 Закону № 3551-XII та передбачено щорічну виплату разової грошової допомоги.

Зокрема, статтю 12 доповнено частиною четвертою такого змісту: «Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі п’яти мінімальних пенсій за віком»; статтю 13 доповнено частиною четвертою такого змісту:

«Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи - десять мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій за віком; III групи - сім мінімальних пенсій за віком».

Згідно із підпунктом 5 пункту 63 розділу І Закону України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України доповнено пунктом 26, відповідно до якого норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону №3551-XII застосовуються у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджетів.

Конституційний Суд України рішенням від 27 лютого 2020 року № 3?р/2020 вищезазначене окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

Таким чином, рішенням Конституційного Суду України від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020 відновлено дію статей 12-16 Закону № 3551-XII у редакції Закону № 367-ХІV, згідно з якою щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога у розмірах:

- особи з інвалідністю внаслідок війни I групи - десять мінімальних пенсій за віком;

- особи з інвалідністю внаслідок війни II групи - вісім мінімальних пенсій за віком;

- особи з інвалідністю внаслідок війни III групи - сім мінімальних пенсій за віком;

- учасникам бойових дій - п’ять мінімальних пенсій за віком.

Водночас Кабінет Міністрів України у постанові від 19.02.2020 № 112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» (далі – Постанова № 112) установив, що у 2020 році виплата разової грошової допомоги до 5 травня здійснюється у таких розмірах:

- особам з інвалідністю внаслідок війни I групи - 4120 гривень;

- особи з інвалідністю внаслідок війни II групи - 3640 гривень;

- особи з інвалідністю внаслідок війни III групи - 3160 гривень;

- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1390 гривень.

Тобто у значно меншому розмірі, ніж це передбачено нормами статей 12?16 Закону № 3551-XII.

Виплата вказаної допомоги до 5 травня 2020 року проведена департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у межах бюджетних призначень, які надійшли з державного бюджету через департамент соціального захисту облдержадміністрації Миколаївської області, відповідно до Постанови №112.

Вказане спричинило масові звернення ветеранів війни з позовами до суду задля відновлення їх порушених прав.

Велика Палата Верховного Суду 13 січня 2021 року ухвалила постанову у зразковій справі № 440/2722/20 та прийшла до висновку, що, виходячи із загальних засад пріоритетності законів над підзаконними актами, для визначення розміру разової грошової допомоги у 2020 році слід застосовувати не Постанову № 112, а Закон № 3551-XII, який має вищу юридичну силу.

Правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства визначаються Бюджетним кодексом України.

Відповідно до статті 87 Бюджетного кодексу України, щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань належить до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України.

За станом на березень 2021 року у департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на розгляді у судах першої та апеляційної інстанцій з питань виплати разової грошової допомоги знаходиться 383 справи, сума боргу складає більше 2604,40 тис. грн.

Окрім необхідності виплати недоплачених сум грошової допомоги, рішення судів також призводять до виплат за рахунок коштів місцевого бюджету за кожну справу:

- виконавчого збору в розмірі 24 000 грн;

- витрат виконавчого провадження в розмірі приблизно 200 грн;

- витрат на правничу допомогу в розмірі приблизно 2 000 грн;

- судового збору, зокрема, за подачу апеляційних та касаційних скарг;

- штрафи за невиконання рішення суду у розмірі 5100 грн.

Тобто внаслідок бездіяльності зі сторони держави, лише за результатами розгляду однієї такої справи на департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради , який фінансується за рахунок міського бюджету, покладаються витрати не менше 31 тис. гривень.

З метою зняття соціальної напруженості навколо вказаного питання ми, депутати Миколаївської міської ради, пропонуємо на загальнодержавному рівні:

1. Внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», передбачивши кошти для доплати щорічної допомоги за 2020 рік та виплати допомоги у 2021 році у розмірах, передбачених Законом № 3551-ХІІ.

2. Забезпечити виконання рішень суду за державними програмами за рахунок коштів Державного бюджету України, зокрема сплати виконавчого збору, витрат виконавчого провадження.

3. Звільнити органи місцевого самоврядування у справах, пов’язаних із виконанням завдань у сфері соціального захисту населення, від сплати виконавчого збору та судового збору.