Военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. Там отметили, что ХАМАС максимально ослаблен, ему нанесены серьезные удары.

Об этом сообщило издание Times of Israel.

Отмечается, что заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля продолжалось 3 часа. Его участники единогласно проголосовали за одностороннее прекращение огня. Ожидается, что перемирие начнется 21 мая с 02:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Представитель Минобороны Израиля, проводивший брифинг по итогам заседания, сообщил, что в операции в Секторе Газа достигнуты все цели.

— ХАМАС остановлен, ему нанесены серьезные удары, — уточнил он.

По данным телестанции Sky News, движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.

Напомним, ранее Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Планируется, что оно должно вступить в силу с четверга, 20 мая.