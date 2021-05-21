Между Израилем и ХАМАС начиная с 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня. При этом обе стороны заявили о готовности к любому развитию событий.

Об этом пишет РБК-Украина.

После полуночи 21 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по целям ХАМАСа в Газе. При этом после 2:00 не сообщалось об обстрелах израильской территории, а также Сектора Газа.

После начала режима прекращения огня в Секторе Газа и остальной территории Палестинской автономии люди вышли на улицы для празднования перемирия.

Как сообщает The Jerusalem Post, после начала режима прекращения огня в Израиле были отменены большинство директив тыла, в том числе рекомендующие жителям приграничных районов Газы оставаться рядом с убежищами.

הפגנות שמחה היו הלילה בכמה מוקדים ברצועת עזה ובגדה. בחלק מהמקומות נורו זיקוקים ויריות באוויר, והמפגינים חגגו את מה שכינו "ניצחון ההתנגדות". סגן מנהיג חמאס בעזה חליל אלחיה יצא ממקום המסתור שלו ואמר שהוא מקדיש את הניצחון לעם הפלסטיני | בסרטון: חגיגות בדרום הרצועה@galberger pic.twitter.com/QkDMYK5PDn — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2021

При этом школы в центре и на юге Израиля оставались закрытыми. Армия обороны Израиля попросила людей оставаться в состоянии боевой готовности.

Несмотря на перемирие, израильские военные заявили о готовности продолжить военную операцию против ХАМАСа в случае продолжения ракетных обстрелов. Также о готовности к ответу на действия Израиля заявили палестинские боевики.

Операция израильской армии против боевиков ХАМАСа началась 11 мая. За 10 дней военный действий ЦАХАЛ атаковал более 1500 целей в Секторе Газа. Была уничтожена сеть подземных коммуникаций ХАМАСа, которая была построена после операции Израиля в 2014 году. В общей сложности разрушено более 100 км туннелей.

Палестинские группировки, в свою очередь, выпустили около 4200 ракет по израильским городам, сообщает Newsru.co.il. Около 15% из них упали на израильской территории. При этом обстрелам подверглись не только приграничные с Газой города, но и Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля.

Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем 230 убитых и более 1700 раненых в результате операции Израиля в Секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, в результате операции были ликвидированы около 200 боевиков, а вот Минздрав Газы всех убитых называет "мирными жителями".

В результате ракетных обстрелов Израиля погибли 12 человек, среди которых трое иностранцев. Около 120 человек были ранены.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию против боевиков в Секторе Газа.