Исследовательский завод Института импульсных процессов и технологий НАН Украины готовится к приватизации.

Об этом в ходе брифинга сегодня, 20 мая, сообщил заместитель начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Николаевской и Одесской областях, начальник Управления обеспечения реализации полномочий в Николаевской области Олег Сокол.

На завершающем этапе процесс оценки основных фондов и средств, которые имеют нулевую стоимость. Инвентаризация объекта запланирована на конец мая. В июне Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Николаевской и Одесской областях будут формироваться условия продажи исследовательского завода и будет предлагаться его реализация.

— Вся информация по объектам государственной собственности, предлагаемых к продаже, и не только по Николаевской области, но и по всей Украине размещена на сайте privanization.gov.ua. Там содержится обширная информация по всем объектам. Более того, сайт дает возможность зарегистрироваться участнику и получить подписку на объект, который интересует потенциального покупателя. В этом случае будет поступать информация о состоянии подготовки объекта к продаже. Также потенциальному покупателю придет сообщение о месте и времени реализации имущества. Таким образом инвестор не пропустит аукцион и будет готов к приобретению имущества, — подчеркнул Олег Сокол.

Сегодня же среди объектов, которые готовятся к приватизации, большое количество бывших помещений органов государственной власти: пенсионного фонда, держаудит службы, государственной судебной администрации. 9 таких комплексов включены в перечень. Уже осуществляется инвентаризация имущества и определяется его стоимость.

Они расположены в бывших районных центрах Николаевщины — Еланце, Врадиевке, Братском.

Пресс-релиз