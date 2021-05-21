Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил все предыдущие судебные постановления касательно вины генерала Виктора Назарова в сбитии Ил-76 российскими наемниками из ЧВК Вагнера. Уголовное дело закрыто.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Суд пришел к такому выводу на основании фактической экспертизы о том, что выводы о том, что генерал мог помешать осуществлению теракта являются неверными.

Примечательно, что Петр Порошенко заявил, что дело в отношении генерал-майора Вооруженных сил Украины Виктора Назарова — это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.

В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.

Позже выяснилось, сбивали Ил-76 боевики частной военной компании Вагнера.