Такую сумму из государственного бюджета выделили на покупку медицинского оборудования для Николаевского областного онкодиспансера.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.

Политик отметил, что это вторая субвенция, которую ему удалось привлечь для развития и улучшения медицины в регионе.

— Друзья, хорошая новость! Нам удалось привлечь дополнительные 10 миллионов гривен на 128 округ. Мы направили средства государственной субвенции на приобретение медицинского оборудования в областной онкологический диспансер. Это уже вторая субвенция на соцэконом, которую мне, как народному депутату, удалось привлечь из государственного бюджета на округ. Мы знаем, в каких условиях сегодня медики спасают нашу жизнь, и какие колоссальные усилия для этого прилагают. Поэтому в этом году субвенция на соцэконом направлена на нужды медицины, — сообщил Александр Гайду.

Стоит отметить, что в 2020 году для развития социальной сферы Николаева также были выделены 10 миллионов государственной субенции. В частности, из них 4,2 миллиона гривен были направлены на покупку рентгенографической системы городской больницы №5. Еще 5,7 миллионов выделили на реконструкцию спортивной площадки и спортивного зала в николаевских школах №44 и №20.

Ранее народный депутат Украины Александр Гайду обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию, что сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.