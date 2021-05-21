Такую сумму из государственного бюджета выделили на покупку медицинского оборудования для Николаевского областного онкодиспансера.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.
Политик отметил, что это вторая субвенция, которую ему удалось привлечь для развития и улучшения медицины в регионе.
— Друзья, хорошая новость! Нам удалось привлечь дополнительные 10 миллионов гривен на 128 округ. Мы направили средства государственной субвенции на приобретение медицинского оборудования в областной онкологический диспансер. Это уже вторая субвенция на соцэконом, которую мне, как народному депутату, удалось привлечь из государственного бюджета на округ. Мы знаем, в каких условиях сегодня медики спасают нашу жизнь, и какие колоссальные усилия для этого прилагают. Поэтому в этом году субвенция на соцэконом направлена на нужды медицины, — сообщил Александр Гайду.
Стоит отметить, что в 2020 году для развития социальной сферы Николаева также были выделены 10 миллионов государственной субенции. В частности, из них 4,2 миллиона гривен были направлены на покупку рентгенографической системы городской больницы №5. Еще 5,7 миллионов выделили на реконструкцию спортивной площадки и спортивного зала в николаевских школах №44 и №20.
Ранее народный депутат Украины Александр Гайду обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию, что сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.
Такую сумму из государственного бюджета выделили на покупку медицинского оборудования для Николаевского областного онкодиспансера.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.
Политик отметил, что это вторая субвенция, которую ему удалось привлечь для развития и улучшения медицины в регионе.
— Друзья, хорошая новость! Нам удалось привлечь дополнительные 10 миллионов гривен на 128 округ. Мы направили средства государственной субвенции на приобретение медицинского оборудования в областной онкологический диспансер. Это уже вторая субвенция на соцэконом, которую мне, как народному депутату, удалось привлечь из государственного бюджета на округ. Мы знаем, в каких условиях сегодня медики спасают нашу жизнь, и какие колоссальные усилия для этого прилагают. Поэтому в этом году субвенция на соцэконом направлена на нужды медицины, — сообщил Александр Гайду.
Стоит отметить, что в 2020 году для развития социальной сферы Николаева также были выделены 10 миллионов государственной субенции. В частности, из них 4,2 миллиона гривен были направлены на покупку рентгенографической системы городской больницы №5. Еще 5,7 миллионов выделили на реконструкцию спортивной площадки и спортивного зала в николаевских школах №44 и №20.
Ранее народный депутат Украины Александр Гайду обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию, что сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.