Народный депутат Украины Александр Гайду, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, обратился к главе МВД Арсену Авакову с требованием взять под личный контроль ситуацию, что сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп также направил обращения в правоохранительные органы относительно попыток захватить НТРЗ рейдерским путем.

— Считаю недопустимыми произвол и незаконные попытки насильственным путем захватить завод! Поэтому, обращаюсь к министру МВД Арсену Аваков, заместителю главы МВД Антону Геращенко — взять под личный контроль ситуацию, которая происходит вокруг завода НТРЗ, и не допустить его захвата рейдерами. Также, сообщаю, что направил официальное обращение как народный депутат Украины в правоохранительные органы, — написал Александр Гайду.

Александр Гайду подчеркнул, что лица, попытавшиеся захватить предприятие, должны быть наказаны по всей строгости закона.

— Лица, совершающие беззаконие, должны понести ответственность за свои действия по всей строгости закона! — подчеркнул Александр Гайду.

Как сообщалось, 19 мая группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.

Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.