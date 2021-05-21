Соединенные Штаты окончательно отказались от идеи купить Гренландию. Ранее с такой идеей выступал 45-й президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК.

Накануне Энтони Блинкен посетил датскую автономную территорию в завершение четырехдневной поездки, включавшей встречу министров иностранных дел стран, граничащих с Арктикой.

— Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще более крепким, - заявил Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что приехал не для того, чтобы купить страну, что свидетельствует об изменении политики администрации Трампа. На вопрос, окончательно ли США исключили планы по покупке Гренландии, Блинкен ответил с улыбкой: «Я могу подтвердить, что это так».

Напомним, в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести у Дании остров Гренландия. Однако в датском правительстве отбросили это предложение, заявив, что «открыты для бизнеса, а не для торговли», а также назвали эту идею абсурдной. После этого Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен «на неопределенное время».