Российский краевед Андрей Поздняков из Новосибирска столкнулся с государственным прессингом и оказался под угрозой тюремного заключения после публикации статьи, в который он раскритиковал превращение празднования Дня Победы в культ «победобесия».

О давлении на колумниста пишет российская редакция BBC. Сама колонка опубликована на сайте НГС.

Сам колумнист Андрей Поздняков рассказал, что местные следователи начали проверку по статье «о неуважении ко дням воинской славы». Вероятно, на журналистский материал поступил анонимный донос.

— Следователь сказал, что проводится проверка по моей статье, спросил, писал ли я ее. Я, естественно, сказал, что писал. Я был вызван для объяснения: как я понял, это проверка пока без возбуждения уголовного дела, — рассказал историк.

Автор газеты может оказаться за решеткой и провести там следующие три года за предложение «лечить страну от псевдопатриотического бреда».

В материале краевед возмущается количество ряженых ветеранов с десятками липовых побрякушек и «безумному пафосу».

— Самое главное, когда 76-й год подряд этим парадом прикрывают отсутствие каких бы то ни было успехов вообще, это, на мой взгляд, просто подлость, абсолютный цинизм. Мы ничего не произвели и не сделали. ВВП не растет, мы на 150-м месте по уровню свобод (я сильно удивился, но Мьянма на 10 пунктов выше нас, а там, на секундочку, военный переворот произошел, то есть у нас еще хуже). Гордиться особо нечем, зато мы 76 лет назад — семьдесят шесть!, — анализирует Андрей Поздняков.

Дополнительно автор раскритиковал формулу «можем повторить», господствующую в российском дискурсе о «победобесии», мимоходом отметив, что вместе с Гитлером на Польшу напал и Сталин, захватив земли Западной Украины.

— Во всём мире главный лозунг победы над фашизмом — «Больше никогда», и другого лозунга быть не может. Российское «Можем повторить» — это ужасно. Мы можем повторить нападение на Польшу? Сдачу половины территории немцам? Миллионы жертв? Блокаду Ленинграда мы повторим? Что именно повторять собрались?, — воопрошает Андрей Поздняков.

Напомним, сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной.