Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту «Северный поток-2». Под санкции попали 13 судов.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

В частности, в санкционном списке значатся «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена приостанавливает санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Решение отвечает «интересам Соединенных Штатов».