За сутки, 21 мая, на Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишут в Штабе ООС.

Вблизи Катериновки оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра, около Песков — из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Луганского оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Гнутово — еще и из стрелкового оружия.

Кроме того, по состоянию на 7 утра 22 мая зафиксировали два нарушения «тишины»: вблизи Песков оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Причепиловки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Напомним, на Донбассе за 20 мая зафиксировали 10 обстрелов со стороны оккупантов по украинским позициям. Боевики обстреливали наших военных из минометов, гранатометов и другого оружия.