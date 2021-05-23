Киевский городской голово Виталий Кличко заявил, что кто-то доносит неправильную информацию Президенту Владимиру Зеленскому, а также то, что ним кто-тоо манипулирует.

Об это он сообщил в эфире ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова».

Виталий кличко рассказал, что общался с президентом в последний раз полгода назад.

— Я звонил в приемную и просил о встрече с президентом. К сожалению, я так ответа и не получил. Кто-то в его окружении, дает не правдивую и информацию. Я президенту не враг. Я всегда думал, что у нас общие цели и общие враги: большие тарифы, маленькие зарплаты, борьба с коронавирусом, российская агрессия и т.д., - сказал Виталий Кличко.

Он также добавил, что Киевский горсовет всегда открыт для правоохранителей,

— Наш внутренний аудит проходит все проверки и передает документы. Они долгое время ничего не делали и вдруг: ГБР, СБУ, ГФСУ зашли в одно время. Важно, чтобы город работал. Как мэр города я обязан общаться с центральной властью, но сейчас у меня складываеться впечатление, что кто-то президенту доносит неправильную информацию или манипулирует. Если будет дестабилизация в сердце Украины, то это будет иметь последствия и для других регионов страны, - резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, Виталий Кличко допустил вероятность того, что он будет баллотироваться на следующих президентских выборах, отметив, что он не готов к коалициями с другими политическими силами.