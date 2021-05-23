В столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Об этом пишет hromadske.ua.

Сообщается, что что разрешение на посадку борту Ryanair дал лично самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

После президентских выборов в Беларуси большой популярностью пользуется Telegram канал NEXTA, который ежедневно публиковал ход событий в стране и анонсирует проведение акций. 20 октября 2020 суд Центрального района Минска признал Telegram канал NEXTA и его логотип «экстремистскими материалами».

Соучредителями NEXTA является Степан Путило и Роман Протасевич. Их объявили в межгосударственный розыск и внесли в список террористов в Беларуси. Против них также открыли уголовные дела сразу по трем статьям: об организации массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигания вражды.

— Пилоты самолета запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании на борту. В сторону аэропорта взыскали спецтехнику и скорую помощь. Пассажиров самолета попросили пройти на повторный осмотр, во время которого якобы и задержали Протасевича. Позже информация о минировании не подтвердилось, - сказано в статье.

Роман Протасевич - соучредитель и других Telegram-каналов, которые признаны в Беларуси экстремистскими, в частности «Беларусь головного мозга». В последнее время жил в Вильнюсе и был в команде Светланы Тихановской.