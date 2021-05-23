В воскресенье, 23 мая на углу улиц Инженерной и Спасской в Николаеве столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Lexus. Из-за бокового удара в автомобиле Lexus зажало конструктивными элементами транспортного средства женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По прибытию, с помощью специнструмента спасатели вытащили пострадавшую и передали медикам, затем женщину забрала скорая помощь.

На месте происшествия работали три единицы основной и специальной техники, 15 человек ГСЧС, сотрудники полиции и медики.

Напомним, Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе арест Владиславу Аршинову, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Богоявленском. Арест сроком до 18 июня ему назначила судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко 21 апреля.