В пятницу, 7 мая, Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе арест Владиславу Аршинову, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Богоявленском. Арест сроком до 18 июня ему назначила судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко 21 апреля.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Напомним, 5 декабря прошлого года в Ингульском районе на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись Тoyota Land Cruiser и ВАЗ 2105. В результате столкновения ВАЗ вылетел на остановку, а его водитель скончался на месте ДТП.

При этом сам подозреваемый и его адвокат Сергей Черниенко утверждали, что за рулем был Алексей Калашников, владелец внедорожника.

— После ДТП Калашников приходил ко мне домой неоднократно, говорил, что мне нечего переживать, ведь я был пассажиром. Он клялся своей дочерью и близкими людьми, что не сделает меня виноватым. Потом мне вручают подозрение, но я никогда в жизни не управлял автомобилем. У меня нет ни водительского удостоверения, ни навыков вождения, - сказал Владислав Аршинов.

Также он уточнил, что начал выбегать из авто после ДТП, поскольку был напуган, находился в шоковом состоянии.

В итоге суд прислушался к мнению прокурора Артема Петренко, который указал, что не исчезли риски того, что Владислав Аршинов может скрываться и влиять на свидетелей.

Хотя адвокат Сергей Черниенко назвал эти риски «незначительными и спорными». Он объяснил, что его подзащитный живет с матерью, у него есть сестра и отец, мол, слова прокурора об отсутствии крепких социальных связей и жилья – необоснованные.

Также Сергей Черниенко ходатайствовал о допросе на заседании троих свидетелей, которые якобы были свидетелями слов Алексея Калашникова о том, что на момент ДТП именно он был за рулем. Кроме того свидетели готовы были рассказать об особенностях запуска двигателя Тoyota Land Cruiser – кнопка «Старт» не реагировала без подтверждения на мобильном телефоне Алексея Калашникова.

Суд отклонил ходатайство стороны защиты.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате чего «Жигули» вылетели на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

Подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.