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В Великобритании хотят запустить цифровую визу, которая будет давать определенность относительно права на въезд.
В Министерстве внутренних дел Великобритании анонсировали намерения запустить систему цифровой визы, которая автоматически определять право путешественника на въезд.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
Речь идет о системе для путешественников, которые въезжают в Британию без визы или иммиграционного статуса.
Министр внутренних дел Прити Пател рассказала, что это позволит правительству четко понимать, сколько людей въезжает в страну и уезжает с ней. Ожидается, что таких заявок будет 30 миллионов ежегодно.
Предложение о цифровизацию границы объявили в рамках более широких планов реформы системы убежища и миграции в Великобритании, после появления данных о том, что имеющиеся оценки по миграции существенно отличаются от реальной картины.
В частности, считалось, что в Британии проживает 3 миллиона граждан ЕС. Однако до конца апреля заявки для получения вида на жительство - как требуют новые правила после Brexit - подали более 5,4 миллиона человек, из которых 4,9 - получили статус переселенца.
Предложенные министерством изменения относительно системы предоставления убежища подверглись критике, в том числе в ООН. Неофициально сообщалось, что страны ЕС отказались от инициативы Великобритании и не хотят подписывать двусторонние соглашения для депортации с острова на свою территорию беженцев, которые смогли нелегально попасть в Великобританию.
В то же время, стратегия предусматривает упрощение условий для трудоустройства в Великобритании высококвалифицированных специалистов из других стран.
Напомним, Британия первой в мире изучит эффективность третьей дозы COVID-вакцины.
В Великобритании хотят запустить цифровую визу, которая будет давать определенность относительно права на въезд.
В Министерстве внутренних дел Великобритании анонсировали намерения запустить систему цифровой визы, которая автоматически определять право путешественника на въезд.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
Речь идет о системе для путешественников, которые въезжают в Британию без визы или иммиграционного статуса.
Министр внутренних дел Прити Пател рассказала, что это позволит правительству четко понимать, сколько людей въезжает в страну и уезжает с ней. Ожидается, что таких заявок будет 30 миллионов ежегодно.
Предложение о цифровизацию границы объявили в рамках более широких планов реформы системы убежища и миграции в Великобритании, после появления данных о том, что имеющиеся оценки по миграции существенно отличаются от реальной картины.
В частности, считалось, что в Британии проживает 3 миллиона граждан ЕС. Однако до конца апреля заявки для получения вида на жительство - как требуют новые правила после Brexit - подали более 5,4 миллиона человек, из которых 4,9 - получили статус переселенца.
Предложенные министерством изменения относительно системы предоставления убежища подверглись критике, в том числе в ООН. Неофициально сообщалось, что страны ЕС отказались от инициативы Великобритании и не хотят подписывать двусторонние соглашения для депортации с острова на свою территорию беженцев, которые смогли нелегально попасть в Великобританию.
В то же время, стратегия предусматривает упрощение условий для трудоустройства в Великобритании высококвалифицированных специалистов из других стран.
Напомним, Британия первой в мире изучит эффективность третьей дозы COVID-вакцины.