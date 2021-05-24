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Из-за незаконного задержания режимом Лукашенко Романа Протасевича, Канаде стоит запретить своим авиакомпаниям летать над Беларусью.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в письме президента Конгресса украинцев Канады Александры Хичий, направленному министру иностранных дел Канады Марк Хорошо.
— Это похищение подвергло опасности жизни более сотни человек на борту самолета. Этот поступок режима Лукашенко нарушает больше международных соглашений, чем можно назвать. Это — акт государственного терроризма, — написала Александра Хичий.
В связи с этим, она призвала правительство Канады принять ряд шагов, среди которых запрет канадским авиакомпаниям летать над Беларусью и обїявление предупреждения для всех канадцев об опасности пребывания в белорусском авиапространстве.
Александра Хичий также призвала Канаду «работать с союзниками в НАТО и ЕС над существенным усилением санкций против белорусского режима».
— Каждый автократ и диктатор мира, в том числе ключевой спонсор и союзник Лукашенко Владимир Путин, наблюдает, как Западные демократии реагируют на наглый государственный терроризм. Если реакция будет неэффективной, автократии и диктатуры получат дополнительное поощрение действовать подобно, — отметила президент КУК.
Напомним, В столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Из-за незаконного задержания режимом Лукашенко Романа Протасевича, Канаде стоит запретить своим авиакомпаниям летать над Беларусью.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в письме президента Конгресса украинцев Канады Александры Хичий, направленному министру иностранных дел Канады Марк Хорошо.
— Это похищение подвергло опасности жизни более сотни человек на борту самолета. Этот поступок режима Лукашенко нарушает больше международных соглашений, чем можно назвать. Это — акт государственного терроризма, — написала Александра Хичий.
В связи с этим, она призвала правительство Канады принять ряд шагов, среди которых запрет канадским авиакомпаниям летать над Беларусью и обїявление предупреждения для всех канадцев об опасности пребывания в белорусском авиапространстве.
Александра Хичий также призвала Канаду «работать с союзниками в НАТО и ЕС над существенным усилением санкций против белорусского режима».
— Каждый автократ и диктатор мира, в том числе ключевой спонсор и союзник Лукашенко Владимир Путин, наблюдает, как Западные демократии реагируют на наглый государственный терроризм. Если реакция будет неэффективной, автократии и диктатуры получат дополнительное поощрение действовать подобно, — отметила президент КУК.
Напомним, В столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.