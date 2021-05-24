Бойцы батальона. Личный архив.

К военнослужащим добробата имени шейха Мансура, воевавших против российских наемников и оккупантов на Донбассе, применили персональные ограничения, поражающие их в правах, санкционированные президентом Владимиром Зеленским. Проукраинские бойцы не понимают причин такого решения со стороны, казалось бы, союзного государства.

Об этом сообщает Радио Свобода «Кавказ.Реалии».

В санкционный список попал командир батальона Муслим Чеберлоевский и несколько его активных сподвижников.

— Два месяца назад дали удостоверения участников боевых действий (на стоороне Украины), а теперь вот оказались в одном ряду с ворами, — сказал представитель добровольческого формирования.

На ряду с проукраинскими воинами в списке присутствуют террористы из самопровозглашенных террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», а также криминальные авторитеты из России и закавказских государств.

Батальон имени шейха Мансура действовал с 2015 по 2019 год против пророссийских сепаратистов и российских наемников в районе Мариуполя. В 2019 году бойцы добровольно сдали оружие, но базируются возле линии размеживания, чтобы своевременно отреагировать на российскую агрессию.

Напомним, на Донбассе погиб Иса Мунаев, командующий батальона имени Джохара Дудаева, в который входят чеченские военные.