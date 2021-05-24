Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил торги на покупку электроэнергии для объектов внешнего освещения.

В системе публичных покупок ProZorro разметили два тендера — один на покупку электречества для внешнего освещения в Корабельном районе и второй по остальным районам города, кроме Варваровки и Корених).

Для Корабельного района в ДЖХК хотят закупить 425 тысяч кВт/ч на три месяц (с июля до конца сентября) за 977 тысяч 500 гривен.

Для других районов на аналогичный период купят 1 920 000 кВт/ч за 4 миллиона 416 тысяч гривен. В среднем это по 2 гривны 30 копеек за кВт.

Ранее сообщалось, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета планирует потратить 15 миллионов гривен на техническое обслуживание сетей уличного освещения.