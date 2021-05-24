Управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило повторный тендер на ремонт помещений лаборатории городской больницы №1, ожидаемая стоимость работ составляет 3 миллиона 721 тысячу 934 гривны.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Закончить реставрацию подрядчик должен будет до 20 декабря 2022 года.

Начало аукциона запланировано на 10 июня, тендерные предложения принимаются до 9 июня.

Отметим, что подобный тендер городской УКС объявлял 5 марта, потенциальные участники моли до 21 марта присылать свои предложения. При этом торги не состоялись.

Четырех соискателей отклонили, поскольку их предложения не соответствовали требованиям к участнику в соответствии с законодательством.

Напомним, недавно городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в 2021 году в Николаеве заработает ПЦР-лаборатория. Она будет находиться в городской больнице № 1.

Также сообщалось, что управление здравоохранения Николаевского городского совета хочет расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.

Напомним, что весной в больнице № 1 установили аппарат для проведения тестов на коронавирусную инфекцию с помощью полимеразной цепной реакции iPonatic.