Ряд белорусских правозащитных организаций признали политзаключенным основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в результате вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair рейсом Афины-Вильнюс.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правозащитного центра «Вясна».

— Преследование блогера Романа Протасевича осуществляется властями Беларуси в период острого кризиса с правами человека в стране, который начался после объявления президентских выборов в мае прошлого года и продолжается до сих пор. Данный кризис сопровождается беспрецедентными политическими репрессиями в отношении граждан страны, жертвами которого уже стали тысячи человек – мужчин и женщин, пенсионеров и студентов, представителей широких кругов белорусского общества. Всех их объединяет то, что они имеют другие взгляды на развитие страны, требуют проведения честных выборов и обеспечения прав человека для всех без исключения граждан Беларуси, — говорится в заявлении.

Правозащитники отметили, что публичная деятельность Протасевича – это ничто иное, как мирная реализация свобод, гарантированных как Конституцией Беларуси, так и международными нормами права в области прав человека. В частности, это свобода поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др.

— Согласно международным стандартам свободы выражения мнения, никто не может подвергаться любого рода ограничениям, лишению прав или санкциям по причине собственных мнений или убеждений, — указано в заявлении.

Правозащитники объяснили, что человека можно наказать за выражение своего мнения, которое угрожает нацбезопасности, если правительство может продемонстрировать:

что мнение высказывается для призыва к насильственным действиям;

может привести к таким насильственным действиям;

имеется прямая и непосредственная связь между такими высказываниями и вероятностью или возникновением насильственных действий.

При этом в заявлении говорится, что массовые стихийные собрания белорусов, начавшиеся после окончания президентских выборов, были в основном мирными и не сопровождались действиями, которые можно квалифицировать, как массовые беспорядки.

— Обвинение Романа Протасевича в разжигании национальной розни в отношении чиновников, милиции и других должностных лиц является, по нашему мнению, ничем иным, как преследованием за критику действующей власти. Статья 130 УК призвана прежде всего защищать от разжигания вражды уязвимые группы общества, а не представителей государственной власти от пусть и жесткой критики в их адрес. Нами неоднократно уточнялось, что представители государственных органов власти не являются отдельной социальной группой, — говорится в заявлении.

Также правозащитники обратили внимание на то, что согласно международным стандартам в сфере свободы выражения мнения, недопустимо наказание за критику или оскорбление нации, государства или ее символов, правительства, государственных учреждений или государственных и общественных деятелей. Исключением являются случаи, когда такая критика или оскорбления направлены на подстрекательство к насильственным действиям или могут повлечь такие действия.

— В связи с этим мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а его самого политическим заключенным в соответствии с п. 3.1(а) Руководства по определению понятия «политический заключенный», — указано в заявлении.

От властей Беларуси правозащитники требуют:

немедленно освободить Протасевича и прекратить его уголовное преследование;

освободить произвольно задержанную девушку журналиста Софию Сапегу;

освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.

Под заявлением подписались:

Правозащитный центр «Весна»;

Белорусский ПЕН-центр;

РОО «Правовая инициатива»;

Центр правовой трансформации Lawtrend;

Белорусская ассоциация журналистов;

Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»;

Простое общество «Инициатива FORB»;

Белорусский документационный центр;

РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет».

Напомним, вчера,23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.