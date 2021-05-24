Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», представляющий 130 округ Николаевской области, Игорь Негулевский обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Копии обращения он опубликовал на своей странице в Facebook.

Нардеп считает, что сегодняшнюю акцию с блокированием дороги организовали собственники зерновых компаний, чьи фуры «регулярно перегружают и таким образом разрушают только что отремонтированные за средства людей дороги».

— Это те же люди, которым откровенно наплевать на законы и они, вопреки здравому смыслу, блокируют трассу государственного значения! Это те самые люди, которые говорят, что весы, на которые в УТБ есть вся необходимая документация, плохие, но никоим образом не подтверждают свои слова, — возмутился Игорь Негулевский.

Игорь Негулевский также заявил, что с «такими людьми» нельзя вести диалог

— Если бы они захотели этот диалога, они бы его имели. Они бы писали заявления, обращались в правоохранительные органы и подтверждали то, что говорят. А так, никаким иначе, как клеветой и словоблудием, я это назвать не могу, — написал Игорь Негулевский.

Ранее СМИ сообщали, что, по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.