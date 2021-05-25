Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Соответствующий документ обнародовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс, пишет РБК-Украина.

В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Также Европейский совет:

— требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и

гарантирование им свободы передвижения;

— призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

— предлагает Раде как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;

— призывает Раду принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;

— призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;

— призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.

— Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос, — говорится в документе.

Напомним, на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».