На государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».

Об этом сообщает Telegram канал Nexta.

На видео Роман Протасевич говорит, что находится в СИЗО №1 Минска, где к нему относятся с соблюдением всех законов. В то же время, оснований верить сказанному на видео нет.

— Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания, — заявил Роман Протасевич.

На видео он также отрицает какие-либо проблемы со здоровьем.

Напомним, вчера,23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.