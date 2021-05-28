Чемпионат Европы по велотреку, который должен был стартовать 23 июня в Минске, не пройдет в столице Беларуси из-за политической ситуации в стране.

Об этом сообщает Европейский союз велосипедистов (UEC).

UEC поблагодарил Федерацию велосипедного спорта Беларуси и теперь будет работать над альтернативным местом проведения.

В турнире должны принять участие спортсмены из 50 национальных федераций.

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах запретил Александру Лукашенко, который является главой Национального оргкомитета Беларуси, участвовать в мероприятиях, организуемых МОК.