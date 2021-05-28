Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самой грязной формой природного газа на Земле». Она выступила против строительства трубопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток-2».
Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.
— Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — сказала Дженнифер Грэнхолм.
По ее мнению, вопрос о санкциях против «Северного потока-2» должен был возникнуть раньше
— Это хороший урок. Мы должны были остановить его до того, как он будет построен, — добавила она.
Ранее Швеция назвала «Северный поток-2» угрозой для всего Евросоюза. Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг объяснил, что Швеция не смогла остановить прокладку российской трубы даже не смотря на то, что выступает против проекта. Для этого просто отсутствуют юридические механизмы.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самой грязной формой природного газа на Земле». Она выступила против строительства трубопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток-2».
Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.
— Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — сказала Дженнифер Грэнхолм.
По ее мнению, вопрос о санкциях против «Северного потока-2» должен был возникнуть раньше
— Это хороший урок. Мы должны были остановить его до того, как он будет построен, — добавила она.
Ранее Швеция назвала «Северный поток-2» угрозой для всего Евросоюза. Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг объяснил, что Швеция не смогла остановить прокладку российской трубы даже не смотря на то, что выступает против проекта. Для этого просто отсутствуют юридические механизмы.