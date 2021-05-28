Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самой грязной формой природного газа на Земле». Она выступила против строительства трубопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.

Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток-2».

Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.

— Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — сказала Дженнифер Грэнхолм.

По ее мнению, вопрос о санкциях против «Северного потока-2» должен был возникнуть раньше

— Это хороший урок. Мы должны были остановить его до того, как он будет построен, — добавила она.

Ранее Швеция назвала «Северный поток-2» угрозой для всего Евросоюза. Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг объяснил, что Швеция не смогла остановить прокладку российской трубы даже не смотря на то, что выступает против проекта. Для этого просто отсутствуют юридические механизмы.