ФРГ официально признала геноцидом убийства десятков тысяч людей в колониальную эпоху в Намибии. За военные преступления Германия обязалась потратить в общей сложности 1,1 миллиарда евро на инфраструктурные проекты в Африке.

О поворотном событии передает Associated Press.

Германия обсуждала с Намибией события 1904-1908 годов, когда африканская страна была колонией. Историки говорят, что немецкий генерал Лотар фон Трота, который был отправлен в тогдашнюю немецкую Юго-Западную Африку, чтобы подавить восстание аборигенов, всего в резне были уничтожены около 75 тысяч местных жителей.

— В свете исторической и моральной ответственности Германии мы будем просить Намибию и потомков жертв о прощении. Нашей целью было и остается найти общий путь к подлинному примирению в память о жертвах. еперь мы официально назовем эти события тем, чем они были с сегодняшней точки зрения: геноцидом, — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Глава немецкого МИДа сказал, что «в знак признания неисчислимых страданий» Германия планирует поддержать Намибию и потомков жертв с помощью программы «восстановления и развития» стоимостью 1,1 миллиарда евро.

Ранее НикВести сообщали, что университет Абердина заявил, что вернет экспонаты из бенинской бронзы в Нигерию в течении нескольких недель.