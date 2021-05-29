Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О туризме» относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

— Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма. Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги, — говорится в сообщении.

Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, заведениях питания, курортных учреждениях и т.п.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет Министров Украины.

— Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу, — отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность.