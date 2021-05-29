Конституционный суд Мали назначил лидера военного переворота полковника Ассими Гойту временным президентом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Суд заявил, что решение в пятницу было принято по причине «вакантности должности президента».

Как отмечается, полковник Ассими Гойта объявил себя временным президентом в среду, спустя два дня после захвата власти в результате второго за последние девять месяцев переворота в Мали.

Он же возглавлял первый переворот в августе прошлого года, в результате которого избранный президент Ибрагим Бубакар Кейта был вынужден покинуть свой пост.

24 мая в Мали военные после объявления о формировании второго переходного правительства в стране арестовали временного президента Ба Ндау, премьер-министра Моктара Уана и главу минобороны Сулеймана Дукура. Полковник Ассими Гойта сказал, что они не справились со своими обязанностями. 27 мая их освободили.