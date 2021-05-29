С начала 2021 на согласование к экспертам государственной экспертизы Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области через онлайн-сервис поступило 9068 документаций. Из них 7309 (81%) согласовали и 1759 (19%) не согласовали.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

За этот период специалистами отделов Госгеокадастра в районах Николаевской области было направлено на согласование в другие области 4820 проектов землеустройства. На Николаевщине количество работников территориальных органов, получивших статус эксперта, составляет 23 человека.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал закон (№2194) о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который он назвал земельной конституцией.