2 июня в Николаеве проверят систему централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
«В период с 13:00 до 14:00 2 июня в Николаеве произойдет техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, через сеть уличных громкоговорителей, с практическим запуском электросирен», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 июня в Николаеве состоится полумарафон — по ряду улиц будет ограничено движение транспорта.
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2 июня в Николаеве проверят систему централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
«В период с 13:00 до 14:00 2 июня в Николаеве произойдет техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, через сеть уличных громкоговорителей, с практическим запуском электросирен», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 июня в Николаеве состоится полумарафон — по ряду улиц будет ограничено движение транспорта.