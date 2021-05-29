Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. За первые четыре месяца этого года заметный рост показала промышленность и розничная торговля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, уже за первые четыре месяца 2021 года фиксируются положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

В частности, рост промышленности в апреле ускорился до 13% (против апреля 2020 года). А за четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5%. Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.

Кроме того, розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. А средняя зарплата за апрель 2021 была на 30% выше той, которая была за апрель прошлого года.

Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%. Основные рынки — Китай (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности, страны Африки и Южной Америки.