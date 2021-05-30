Украинская власть проводит безответственную государственную политику, в рамках которой в течение последних 2 лет закупается электроэнергия у государства-агрессора. За это должны понести ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в комментарии журналистам в Черновцах, сообщила пресс-служба политсилы.

— Я посмотрел на цифры, сколько украинское государство за последние 2 года заплатила за электроэнергию, которую изготавливали в России и в Беларуси, а по факту - это российская электрическая энергия. За 2 года украинцы из своего кармана заплатили Путину и Лукашенко 3 миллиарда 147 миллионов гривен. На эти деньги можно было купить около 80 танков «Булат». За эти деньги Россия, Путин и Лукашенко купили для себя свои танки, которые воюют против Украины, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» отметил: «Поэтому для меня Медведчук - такой же государственный изменник, как и те в украинской власти, которые спонсировали российский военный бюджет и лукашенковский военный бюджет».

Он убежден, что запрет на закупку электроэнергии только до 1 октября - это не более чем дешевый политический шаг.

— У нас как? Мы боремся с Россией только по месяцам? Три месяца поборолись до октября, а уже с октября все, уже можно не бороться? Поэтому это абсолютно безответственная антигосударственная политика. И за эту политику должны нести ответственность так же, как и несет Медведчук, конкретные должностные лица украинского государства, - сказал Арсений Яценюк.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября.