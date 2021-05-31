Президент США Джо Байден заявил, что намерен затронуть вопрос о недопустимости нарушения прав человека на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

— Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут сидеть сложа руки, не будут давать возможность нарушать права человека, - сказал он в воскресенье, 30 мая, в ходе выступления в Делавэре.

Джо Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавней беседы с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована в Женеве на 16 июня.