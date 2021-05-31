Сегодня, 31 мая, в Николаеве пройдут масштабные учения полиции по действиям в ситуациях различной степени риска, связанных с поиском и задержанием вооруженных преступников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В тренировочных учениях будут задействованы все силы и средства полиции, а также Национальная гвардия, патрульная полиция и Управление полиции охраны.

— Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения указанных мероприятий и не паниковать, если на улицах или в зданиях вашего микрорайона вы увидите большое количество полицейских, - отметили в ведомстве.

Ранее СБУ в Николаеве провела антитеррористические учения.