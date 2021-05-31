Космические силы США опережают график в поэтапном выводе из эксплуатации ракетного двигателя российского производства для утвержденных запусков. На смену ему придут двигатели, выпускаемые частными космическими компаниями: Blue Origin и SpaceX.
Об этом пишет Defense One.
Генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, заместитель начальника отдела космических операций рассказал, что несмотря на полученное разрешение от Конгресса на 18 запусков, используя ракетный двигатель российского производства РД-180, космические силы решили свести эту цифру до 6 запусков.
После этого Космические силы смогут прибегать к услугам двух отдельных компаний, которые будут предоставлять двигатели вместо российских. Этими двумя средствами запуска будут SpaceX Merlin, который используется на ракете Falcon Heavy, и Blue Origin BE-4, который используется на ракете Vulcan Centaur от United Launch Alliance
Так, ракета Atlas 5 использовала РД-180 начиная с 2000 года.
Напомним, 24 апреля, пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный накануне компанией Илона Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Космические силы США опережают график в поэтапном выводе из эксплуатации ракетного двигателя российского производства для утвержденных запусков. На смену ему придут двигатели, выпускаемые частными космическими компаниями: Blue Origin и SpaceX.
Об этом пишет Defense One.
Генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, заместитель начальника отдела космических операций рассказал, что несмотря на полученное разрешение от Конгресса на 18 запусков, используя ракетный двигатель российского производства РД-180, космические силы решили свести эту цифру до 6 запусков.
После этого Космические силы смогут прибегать к услугам двух отдельных компаний, которые будут предоставлять двигатели вместо российских. Этими двумя средствами запуска будут SpaceX Merlin, который используется на ракете Falcon Heavy, и Blue Origin BE-4, который используется на ракете Vulcan Centaur от United Launch Alliance
Так, ракета Atlas 5 использовала РД-180 начиная с 2000 года.
Напомним, 24 апреля, пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный накануне компанией Илона Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции (МКС).