Космические силы США опережают график в поэтапном выводе из эксплуатации ракетного двигателя российского производства для утвержденных запусков. На смену ему придут двигатели, выпускаемые частными космическими компаниями: Blue Origin и SpaceX.

Об этом пишет Defense One.

Генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, заместитель начальника отдела космических операций рассказал, что несмотря на полученное разрешение от Конгресса на 18 запусков, используя ракетный двигатель российского производства РД-180, космические силы решили свести эту цифру до 6 запусков.

После этого Космические силы смогут прибегать к услугам двух отдельных компаний, которые будут предоставлять двигатели вместо российских. Этими двумя средствами запуска будут SpaceX Merlin, который используется на ракете Falcon Heavy, и Blue Origin BE-4, который используется на ракете Vulcan Centaur от United Launch Alliance

Так, ракета Atlas 5 использовала РД-180 начиная с 2000 года.

Напомним, 24 апреля, пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный накануне компанией Илона Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции (МКС).