В субботу, 24 апреля, пилотируемый корабль Crew Dragon, запущенный накануне компанией Илона Маска SpaceX, пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Об этом стало известно из прямой трансляции, проводимой NASA, передает УНИАН.

Crew Dragon доставил на МКС четверых астронавтов из США, Франции и Японии: Томаса Песке, Меган МакАртур, Роберта Шейна Кимбро и Акихико Хошиде.

Напомним, что в пятницу, 23 апреля, компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Это уже второй запуск для космического аппарата, который доставит астронавтов NASA на Международную космическую станцию.

Этот запуск является важным, так как впервые будут одновременно использованы многоразовая ракета и многоразовый пилотируемый корабль.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая 2020 года отправился в свой первый пилотируемый полет.

31 мая 2020 года пилотируемый Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной коcмической станцией. 2 августа корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно вернулся на Землю.

Напомним в пятницу, 23 апреля, SpaceX запустила экипаж из четырех астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Но когда они туда доберутся, кроватей хватит не всем.