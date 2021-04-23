В пятницу, 23 апреля, SpaceX запустила экипаж из четырех астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Но когда они туда доберутся, кроватей хватит не всем.

Об этом сообщает портал Futurism.

На МКС предусмотрено семь спальных мест, но там уже есть семь членов экипажа, которые заняли всем кровати. Двум новых астронавтам придется спать в капсулах SpaceX Dragon, которые будут пристыкованы к станции, а еще двум придется идти на ухищрения, чтобы нормально выспаться.

— Спать в космосе приятно тем, что спальней может быть где угодно, — успокоил представитель НАСА Дэн Хуот.

Двум астронавтам без кровати не нужно будет надолго искать временные приспособления для сна. Все четверо астронавтов скоро вернутся на Землю. А пока найти место для сна - не проблема, когда нет гравитации - подойдет даже открытый участок потолка.

Ранее НикВести сообщали, Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту с четырьмя астронавтами в 12:49 (по киевскому времени) отправился к Международной космической станции (МКС).