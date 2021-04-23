Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту с четырьмя астронавтами в 12:49 (по киевскому времени) отправился к Международной космической станции (МКС).

Командиром корабля стал специалист из агентства NASA Шейн Кимбро, пишет НВ.

На борту также находятся пилот Меган Макартур (NASA), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке, и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

— Четыре астронавта из трех стран в составе Crew-2, теперь направляются к единственной и неповторимой Международной космической станции, — сказал диктор, когда ракета Falcon 9 взлетела.

Ожидается, что корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 24 апреля. Корабль Crew Dragon-2 должен будет вернуться осенью, после 31 октября.

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