Бывшего заместителя начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции в Одессе, а также начальника отдела управления обеспечения принудительных исполнительных решений в Николаевской области подозревают в получении взятки.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, трое должностных лиц Южного межрегионального управления Министерства юстиции систематически получали взятки за использование служебного положения в исполнительных производствах, находящихся на исполнении отделов ГИС Николаева и области.

Ранее, 3 февраля этого года за получение второй части взятки в размере 3 тысяч долларов задержаны одна из чиновников, начальница Центрального отдела государственной исполнительной службы в Николаеве, и посредник. Расследование продолжается.

Напомним, в Херсоне директора центра первичной медико-санитарной помощи задержали на взятке в 100 тысяч гривен, которые он требовал и получил от предпринимателя за передачу в пользование помещения, находящегося на балансе медучреждения.