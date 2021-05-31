Население Китая растет самыми медленными темпами за последнее десятилетие, поэтому китайские власти разрешили каждой семье иметь троих детей.

Такое изменение в демографической политике одобрило руководство Коммунистической партии, пишет BBC.

Решение приняли почти сразу после переписи населения страны, которая показала, что в прошлом году в Китае родились около 12 миллионов детей - это наименьшее количество с 1960-х годов.

Начиная с 1979 года Пекин проводил политику «одна семья - один ребенок». Родителям, которые нарушали эти правила, угрожали штраф, увольнение с работы, а иногда даже принудительные аборты. В 2015 году власти Китая разрешили семьям иметь по двое детей.

Общий коэффициент рождаемости в стране составляет около 11 детей на тысячу человек. Этот показатель начал падать с конца 1980-х годов. Даже разрешение иметь двоих детей не изменило эту тенденцию.

В 2020 году население Китая составляло 1,4 миллиарда человек.