Французским авиалиниям Air France третий раз сорвали рейс из Парижа в Москву. Россия отказалась разрешить маршрут в обход Беларуси.

Об этом сообщает российская «Новая Газета», которой предоставили актуальную информацию представители AirFrance.

Рейсы должны были состояться 31 мая, однако Кремль пресекает все попытки облетать Беларусь в целях воздушной блокады.

— Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж-Москва, запланированных на 31 мая 2021 года, поскольку разрешения российских властей на въезд на их территорию не были предоставлены. Обратные рейсы AF1155 31 мая и AF1655 1 июня также отменены, — прокомментировали в компании.

В авиаперевозчике извинились перед клиентами за доставленные неудобства и пообещали возместить потраченные средства, однако лететь через воздушное пространство Беларуси отказались.

Напомним, в Австрии прокомментировали отказ России принять самолет Austrian Airlines Вена-Москва, который летел в обход территории Беларуси.

23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в Минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило якобы от ХАМАС, а Александр Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления.