Количество урана, разрешенного ядерным соглашением 2015 года, в Иране превышено в 16 раз.
Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление МАГАТЭ
Иран имеет 2,4 килограмма обогащенного до 60% урана и более 3200 килограммов урана, обогащенного до разного уровня.
Это в 16 раз больше, чем стране разрешено ядерным соглашением 2015 года.
По этому же соглашению Иран может обогащать уран лишь до 4%, которые необходимы для использования его на атомных электростанциях.
Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Впрочем, когда уран обогащенный до 60%, для достижения более высокого уровня требуется очень мало времени.
— Шестьдесят процентов — это почти класс оружия, — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе.
Он также отметил, что переход к обогащению урана до 60% происходит в Иране с апреля.
Тогда МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимков ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения.
Гроссе также обеспокоен тем, что ядерные материалы находятся в трех незадекларированных местах в Иране и их расположение МАГАТЭ неизвестно.
Напомним, правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.
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Количество урана, разрешенного ядерным соглашением 2015 года, в Иране превышено в 16 раз.
Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление МАГАТЭ
Иран имеет 2,4 килограмма обогащенного до 60% урана и более 3200 килограммов урана, обогащенного до разного уровня.
Это в 16 раз больше, чем стране разрешено ядерным соглашением 2015 года.
По этому же соглашению Иран может обогащать уран лишь до 4%, которые необходимы для использования его на атомных электростанциях.
Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Впрочем, когда уран обогащенный до 60%, для достижения более высокого уровня требуется очень мало времени.
— Шестьдесят процентов — это почти класс оружия, — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе.
Он также отметил, что переход к обогащению урана до 60% происходит в Иране с апреля.
Тогда МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимков ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения.
Гроссе также обеспокоен тем, что ядерные материалы находятся в трех незадекларированных местах в Иране и их расположение МАГАТЭ неизвестно.
Напомним, правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.