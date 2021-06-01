Экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что ему дали прозвище «дебил», поскольку он «подставился» перед олигархом Игорем Коломойским.

В эфире телеканала Украина 24 он заявил, что «не знал, как тогда на него отшутиться», поскольку у него не было политического опыта.

— У меня были и есть хорошие приятельские отношения с (экс-главой НБУ Валерией - прим.) Гонтаревой. Кстати, это прозвище, извините, дебил, которое мне прилепил Коломойский, а я не знал, как тогда на него отшутиться или вообще его вызвать на дуэль, просто опыта не было политического… Это было из-за того, что я защитил Гонтареву, это тоже пример, ей сожгли дом, она была в Лондоне. И все начали над ней издеваться. Может, где-то так и надо, но не нужно жечь дома людям. И я тогда написал пост, и на меня так поднаехали медийно, — сказал Тимофей Милованов.

По его словам, прозвище стало ярлыком, который ему прицепили.

— Он будет еще долго висеть, он очень меня оскорбляет, потому что я доктор наук, у меня есть публикации. Но подставился сам из-за неопытности… Как мне передали от Коломойского: ничего личного, он же сам подставился, я просто ударил, какие проблемы? Просто правила другие в Украине, к сожалению, — отметил Тимофей Милованов..

Ранее Тимофей Милованов отреагировал на резкие слова бизнесмена Игоря Коломойского относительно него: «Я этого не скрываю, что я дебил».