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Канцлер Германии Ангела Меркель откомандировала на переговоры в США чиновников и дипломатов для обсуждения нюансов проекта трубопровода «Северный поток – 2».
Об этом передает Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung.
Во главе дипломатической группы поставили внешнеполитического советника канцлера Яна Геккера и советника по экономическим вопросам Ларса-Гендрика Реллера.
Уполномоченный представлять Германию люди встретятся в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и торгой представительницей Кэтрин Тай.
Сообщается, что на встрече будет обсуждаться снятие напряжение от постройки «Северного потока – 2» в трансатлантическом экономическом регионе. В частности, если Вашингтон откажется от идеи санкций против «СП-2», Европейская уния не повысит налоги на американскую продукцию и обеспечит ей легкий выход на рынок.
Ранее НикВести сообщали, что Петр Порошенко уверен – ситуация вокруг достройки газопровода «Северный поток-2» критически важна для Украины, и не только с точки зрения экономики, но и безопасности. Прошедшие пять лет в Украине сдерживали его строительство.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Канцлер Германии Ангела Меркель откомандировала на переговоры в США чиновников и дипломатов для обсуждения нюансов проекта трубопровода «Северный поток – 2».
Об этом передает Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung.
Во главе дипломатической группы поставили внешнеполитического советника канцлера Яна Геккера и советника по экономическим вопросам Ларса-Гендрика Реллера.
Уполномоченный представлять Германию люди встретятся в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и торгой представительницей Кэтрин Тай.
Сообщается, что на встрече будет обсуждаться снятие напряжение от постройки «Северного потока – 2» в трансатлантическом экономическом регионе. В частности, если Вашингтон откажется от идеи санкций против «СП-2», Европейская уния не повысит налоги на американскую продукцию и обеспечит ей легкий выход на рынок.
Ранее НикВести сообщали, что Петр Порошенко уверен – ситуация вокруг достройки газопровода «Северный поток-2» критически важна для Украины, и не только с точки зрения экономики, но и безопасности. Прошедшие пять лет в Украине сдерживали его строительство.