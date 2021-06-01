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В оккупированном Симферополе так называемый «Верховный суд Крыма» 1 июня вынес незаконный приговор главе Меджлиса Рефату Чубарову. Политику дали 6 лет заключения за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года.
За ходом процесса следил Радио Свобода «Крым.Реалии».
Оккупационное формирование, называемое судом, вынесло решение заочно.
— Назначить Чубарову Рефату Абдурахмановичу наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок отбывания наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, — сказал судья.
В постановлении суда указано, что Рефата Чубарова признали виновным по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса РФ и также назначили 200 часов испаравительных работ.
— Штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ суд назначил по обвинению «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России» (1 и 2 ч статьи 280.1 УК России), однако эти статьи были декриминализированы, поэтому наказание за них не будет реализовано, — отметил адвокат обвиняемого Александр Осокин.
В украинском МИД уже отреагировали на нелегитимное судилище в оккупированном Крыму и отметили, что подобный приговор не имеет законной силы.
— Российские оккупанты в Крыму заочно дали 6 лет заключения председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Игнорируя требование международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, Россия продолжает практику позорных «судилищ»-репрессий против крымскотатарского народа, — написал первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.
Напомним, один из свидетелей высказался в Армянском городском суде, что препятствование попаданию Мустафы Джемилева в Крым в 2014 году было целенаправленной провокацией, рассчитаной на разжигание межнациональной вражды и многочисленные жертвы среди мирного населения.
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В оккупированном Симферополе так называемый «Верховный суд Крыма» 1 июня вынес незаконный приговор главе Меджлиса Рефату Чубарову. Политику дали 6 лет заключения за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года.
За ходом процесса следил Радио Свобода «Крым.Реалии».
Оккупационное формирование, называемое судом, вынесло решение заочно.
— Назначить Чубарову Рефату Абдурахмановичу наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок отбывания наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, — сказал судья.
В постановлении суда указано, что Рефата Чубарова признали виновным по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса РФ и также назначили 200 часов испаравительных работ.
— Штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ суд назначил по обвинению «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России» (1 и 2 ч статьи 280.1 УК России), однако эти статьи были декриминализированы, поэтому наказание за них не будет реализовано, — отметил адвокат обвиняемого Александр Осокин.
В украинском МИД уже отреагировали на нелегитимное судилище в оккупированном Крыму и отметили, что подобный приговор не имеет законной силы.
— Российские оккупанты в Крыму заочно дали 6 лет заключения председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Игнорируя требование международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, Россия продолжает практику позорных «судилищ»-репрессий против крымскотатарского народа, — написал первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.
Напомним, один из свидетелей высказался в Армянском городском суде, что препятствование попаданию Мустафы Джемилева в Крым в 2014 году было целенаправленной провокацией, рассчитаной на разжигание межнациональной вражды и многочисленные жертвы среди мирного населения.