Экс-глава КСУ Александр Тупицкий 1 июня пришел на заседание Печерского районного суда, но прокуратура отозвала ходатайство об избрании ему меры пресечения по уголовному делу.

Об этом стало известно из трансляции процесса.

После этого дело Тупицкого передали из Печерского суда в Подольский, где продолжится рассмотрения дела по существу.

Александру Тупицкому хотели назначить залог в размере 45 тысяч гривен, обязать носить электронный браслет, не посещать здания Конституционного Суда и не оставлять населенного пункта, в котором он проживает. Кроме этого, его могли обязать сдать на хранение документы для выезда за границу и запрещить общение со свидетелями.

Ранее НикВести сообщали, что суд закрыл дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества уволенным главой Конституционного Суда Александром Тупицким.