Вооруженные люди обстреляли автомобиль угандийского генерала и министра труда Катумбы Вамалы, убив его дочь и водителя при попытке покушения.

Об этом передает Al Jazeera.

Четверо нападавших на мотоциклах открыли огонь по автомобилю во вторник, 1 июня.

— С его участием произошла стрельба ... он ранен и доставлен в больницу, его водитель был убит, — сказала пресс-секретарь армии бригадный генерал Флавия Беквасо.

Дочь Вамалы, которая ехала с ним в машине, также была убита. На фотографиях покушения видны пулевые отверстия в окне автомобиля и гильзы на земле.

В последние годы в этой восточноафриканской стране произошло несколько убийств и загадочных смертей высокопоставленных чиновников. Среди жертв были депутат, старший офицер полиции, главный прокурор страны, высшие мусульманские лидеры и другие.

Напомним, в Уганде, стране на востоке Африки, шаманы убивают детей в качестве жертвоприношения духам, чтобы те послали дождь страдающим от засухи людям.