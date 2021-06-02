Процесс вывода американского военного контингента из Афганистана по состоянию на 31 мая завершен на 30-44%.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
По оценкам Центрального командования США, уже завершено от 30 до 44% всего процесса вывода военных.
Органам власти Афганистана передано шесть объектов, около 13 тысяч единиц оборудования будут утилизированы.
В командовании уточнили, что из соображений безопасности данные о выводе американских военных из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.
Напомним, в конце апреля Североатлантический альянс начал вывод из Афганистана военный контингент, который участвовал в миссии НАТО «Решительная поддержка».
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Процесс вывода американского военного контингента из Афганистана по состоянию на 31 мая завершен на 30-44%.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
По оценкам Центрального командования США, уже завершено от 30 до 44% всего процесса вывода военных.
Органам власти Афганистана передано шесть объектов, около 13 тысяч единиц оборудования будут утилизированы.
В командовании уточнили, что из соображений безопасности данные о выводе американских военных из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.
Напомним, в конце апреля Североатлантический альянс начал вывод из Афганистана военный контингент, который участвовал в миссии НАТО «Решительная поддержка».